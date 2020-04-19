В Кировской области двое мужчин избили фельдшера, приехавшего взять анализ на коронавирус у пациента

Оба подозреваемых уже задержаны.

Обычный выезд медиков в городе Кирово-Чепецке закончился рукоприкладством: двое пьяных мужчин сначала набросились на водителя скорой помощи, приехавшей по вызову, а затем досталось и фельдшеру, который попытался вмешаться в конфликт. Потасовка произошла в ночь на субботу. Как пишут местные СМИ, нападавшие обвиняли фельдшера в том, что он заражен коронавирусом, а также спрашивали, в какую квартиру он ходил и к кому. В итоге после драки врач был доставлен в хирургическое отделение с сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и лица. Была назначена медицинская экспертиза, которая должна определить степень тяжести травм, полученных фельдшером. По данным РЕН ТВ, оба нападавших уже задержаны, ими оказались братья Егор и Максим Чулановы. На них составят административные протоколы.

О возбуждении уголовного дела пока не сообщается, но Следственный комитет Кировской области начал проверку по факту нападения.