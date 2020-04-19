Во многих регионах верующие посетили пасхальные службы, несмотря на призывы руководства РПЦ и властей этого не делать

Во многих регионах верующие посетили пасхальные службы, несмотря на призывы руководства РПЦ и местных властей этого не делать.

В Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга на праздничное богослужение пришли около 70-ти человек. Они как сообщает интернет-издание znak.com не прислушались к призывам патриарха Кирилла к пастве не участвовать в церковной службе и смотреть трансляцию по телевидению. Утренняя Пасхальная литургия собрала меньше людей. В других храмах столицы Урала верующие тоже праздновали Пасху. Где-то их было несколько десятков, где-то больше сотни. Судя по фото, верующие были в масках и старались стоять на небольшом расстоянии друг от друга. Один из них сказал, что ему никакой коронавирус не страшен, когда цитата «в сердце Господь». В главный храм Кургана сто человек пришли на пасхальное богослужение. При этом издание znak.com отмечает, что люди держали социальную дистанцию в полтора метра, из-за этого часть прихожан в церковь попасть не смогла. На пол храма нанесли разметку, всем пришедшим выдавали бесплатные маски. Верующие также приходили в другие храмы региона. Похожая картина была в других областях. Ранее сообщалось, что в 43-х регионах из 85-ти храмы будут открыты. При этом в Челябинске журналистов, которые пытались снять нарушение прихожанами режима изоляции, выгнали на улицу.



Ранее в регионах духовенство предупреждало, что не пустят москвичей на пасхальные службы из-за коронавируса. Местные прихожане одобрили это решение, пишет газета Московский комсомолец.