Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Московичам обещают выплачивать 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы, то есть пять тысяч рублей за 600 миллилитров. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба мэрии. Ранее в благотворительных фондах говорили о критической нехватке доноров крови.