Власти Турции рассчитывают в конце мая открыть туристический сезон

По словам министра туризма страны Мехмета Нури Эрсоя, в Анкаре надеются, что в конце апреля – начале мая наступит перелом в ситуации с пандемией. К концу мая начнётся движение в сфере туризма, вероятно, первыми приедут туристы из азиатских стран, — сказал Эрсой в эфире телеканала NTV. Перевод публикует агентство РИА Новости.