Глава ФСИН попросил суды на время пандемии коронавируса не арестовывать людей за нетяжкие преступления

Глава ФСИН Александр Калашников попросил суды на время пандемии коронавируса не арестовывать людей за нетяжкие преступления. Письмо с разъяснением своей позиции он направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий ко ФСИН.