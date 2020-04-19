Путин: Власти работают на опережение в борьбе с пандемией коронавируса

Власти работают на опережение в борьбе с пандемией коронавируса, утверждает президент Владимир Путин. Обращение главы государства, приуроченное к Пасхе, Пасхой опубликовано на сайте Кремля. По словам Путина, российские власти в борьбе с коронавирусом анализируют опыт других стран, видят риски и используют ресурсы точечно, исходя из ситуации, и, как сказал президент, прежде всего для помощи людям.