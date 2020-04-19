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09:30, 19 апреля 2020

Московская полиция предупредила, что будет расценивать сегодня нахождение верующих возле церкви как нарушение изоляции

Московская полиция предупредила, что будет расценивать сегодня нахождение верующих возле церкви как нарушение режима изоляции. С призывом остаться дома ранее выступил и патриарх Кирилл. В Храме Христа Спасителя впервые без прихожан прошло ночное пасхальное богослужение. Участвовало ограниченное число представителей духовенства и певчие. Из храма была организована телетрансляция. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал, чтобы постигшая людей беда скорее остановилась.



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