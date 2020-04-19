Московская полиция предупредила, что будет расценивать сегодня нахождение верующих возле церкви как нарушение изоляции

Московская полиция предупредила, что будет расценивать сегодня нахождение верующих возле церкви как нарушение режима изоляции. С призывом остаться дома ранее выступил и патриарх Кирилл. В Храме Христа Спасителя впервые без прихожан прошло ночное пасхальное богослужение. Участвовало ограниченное число представителей духовенства и певчие. Из храма была организована телетрансляция. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал, чтобы постигшая людей беда скорее остановилась.