Доля подтверждений положительных анализов на коронавирус в Москве выросла с 40% до 77%

Это сообщили утром в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Его сотрудники отметили, что порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями. В штабе добавили, что тесты на коронавирус в Москве стали проводить еще 12 частных лабораторий, передает ТАСС.