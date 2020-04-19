Об этом предупреждают столичные власти. Новый вид пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте начнет действовать с 22 апреля. Как передает ТАСС, для их получения нужно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер» и пройти инструктаж. Получить пропуска в Москве смогут только официально зарегистрированные волонтеры. Об этом предупреждают столичные власти. Новый вид пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте начнет действовать с 22 апреля. Как передает ТАСС, для их получения нужно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер» и пройти инструктаж.