Еще 12 частных лабораторий начали проводить тесты на коронавирус в Москве

Еще 12 частных лабораторий в Москве начали осуществлять забор биоматериала у частных лиц для тестирования на коронавирус и проводить исследования на коммерческой основе. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Еще 12 частных лабораторий начали не только проводить тестирование анализов, которые были взяты сотрудниками городских медицинских организаций, но и осуществлять забор биоматериала у частных лиц самостоятельно, а также проводить исследования на коммерческой основе. Эти 12 частных лабораторий могут обработать сверх городских мощностей до 10 тыс. тестов в сутки, что существенно увеличило скрининговые возможности в Москве», — сказали в штабе.