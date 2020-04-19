Глава департамента здравоохранения: В Москве нет дефицита мест в коронавирусных больницах

В Москве нет дефицита мест в коронавирусных больницах, заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, за последнюю неделю количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1300 человек. Хрипун добавил, что на этой неделе развернули около 4 тысяч коек, а на следующей неделе будет введено еще 5 тысяч, передает «Интерфакс».

