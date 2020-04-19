В Мали сегодня состоится второй тур парламентских выборов

Голосование пройдет несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой в других странах подобные политические события отменены.

Первый тур парламентских выборов в Мали прошел в конце марта. В это же время была зарегистрирована первая смерть пациента от коронавируса. Голосование прошло при низкой явке. И уже тогда оппозиция требовала его перенести из-за угрозы вспышки заражений. Но власти западноафриканской страны не стала откладывать ни первый тур, ни второй, который должен состояться сегодня. Они обещают обеспечить участки масками и санитайзерами. Сейчас в Мали, где с марта введено чрезвычайное положение, около 200 официально подтвержденных случаев заболевания и 13 летальных.

В десятках других стран власти, чтобы не подвергать риску граждан, отменили такого рода политические мероприятия. Не состоятся парламентские выборы в Северной Македонии, местные выборы в Черногории, президентские выборы на Северном Кипре, в Германии выборы председателя ХДС. Перенесены референдумы в Армении, Чили, Швейцарии, Италии, а в России – всеобщее голосование по поправкам в конституцию.

Всего в мире выявлено более 2 миллионов случаев заболевания коронавирусом.