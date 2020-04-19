В Краснодаре сегодня на фоне эпидемической ситуации по-прежнему работают продовольственные ярмарки выходного дня

Власти региона заверяют, что все меры предосторожности, несмотря на действующие ограничения, приняты.

Всего в эти календарные выходные работают три платочные ярмарки, где ведется торговля продовольственными товарами. Преимущественно — овощами и фруктами. Для жителей кубанской столицы с 10 утра до 4 пополудни действует так называемое «беспропускное окно». Передвигаться на личных машинах в эти часы в пределах района можно беспрепятственно. Общественный же транспорт ходит только в утреннее и вечернее время. В остальные часы ограничения носят жесткий характер, власти сообщали о создании «мобильных отрядов самоконтроля» из сотрудников полиции, Росгвардии и казаков. На ярмарках с учетом требований Роспотребнадзора увеличили расстояние между торговыми точками, число палаток сократили в сравнении с рядовым выходным до введения режима повышенной готовности. Продавцов обязали носить маски и одноразовые перчатки и иметь при себе дезинфицирующее средство для рук. Горожан попросили не создавать очередей и соблюдать социальную дистанцию. О том, насколько актуальна потребность в ярмарках судить сложно, но в городе еще в пятницу возобновили работу некоторые продовольственные рынки, а по заверениям властей региона, перебоев с доставкой продуктов в магазины не отмечалось.



Ранее решением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева действие ограничительных мер в крае продлили до конца апреля.