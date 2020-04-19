Глава депздрава Москвы: У большинства заразившихся коронавирусом жителей Москвы нет никаких симптомов заболевания

У большинства заразившихся коронавирусом жителей Москвы нет никаких симптомов заболевания. Если неделю назад доля тех, у кого инфекция протекает незаметно, составляла 40%, то теперь она выросла до 60%. Такие цифры привел в эфире Первого канала глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он отметил, что в Москве каждый день делают примерно 18 тысяч тестов на коронавирус.
2020-04-19T08:00:00+03:00
2020-04-19T08:07:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2627722-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:00, 19 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...