Глава депздрава Москвы: У большинства заразившихся коронавирусом жителей Москвы нет никаких симптомов заболевания

У большинства заразившихся коронавирусом жителей Москвы нет никаких симптомов заболевания. Если неделю назад доля тех, у кого инфекция протекает незаметно, составляла 40%, то теперь она выросла до 60%. Такие цифры привел в эфире Первого канала глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он отметил, что в Москве каждый день делают примерно 18 тысяч тестов на коронавирус.