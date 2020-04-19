Посольство России в Праге на площади Бориса Немцова решило не использовать этот адрес

Дипломаты сообщили в «Фейсбуке», что теперь официальный адрес дипмисси– улица Коруновачни, 36. В посольстве пояснили, что название улицы используется более ста лет и вероятность ее переименования ниже, чем у площади, названной в честь Бориса Немцова. Ее переименовали в пятую годовщину убийства политика рядом с Кремлем.