В Туркмении возобновляется Чемпионат страны по футболу

Местная Лига станет пятой в мире, где играют в профессиональный футбол.

Турнир приостановили 24 марта. К тому времени команды успели сыграть всего три тура и лидерство захватил Копетдаг из Ашхабада. Эта команда и продолжит соревнования гостевой встречей с клубом Алтын-Асыр. В Туркмении нет ни одного случая заболевания коронавирусом. Впрочем, это может быть следствием отсутствия статистики. В стране запрещено упоминать о пандемии, о чем сообщала недавно организация Репортеры без границ. Официально в футбол сейчас играют в четырех странах – Бурунди, Никарагуа и соседнем Таджикистане, но наибольшей популярностью в мире пользуется белорусский турнир, права на показ которого за неимением других футбольных развлечений, приобрели во многих странах, в том числе и в России.

В подавляющем большинстве стран чемпионаты приостановили из-за пандемии. На 2021 год был перенесен Чемпионат Европы