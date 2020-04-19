В России к новому учебному году создадут собственную программу видеосвязи для дистанционного обучения

Это будет аналог популярного приложения для видеоконференций Zoom, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.



Означают ли эти планы, что дистанционное обучение сохранится и осенью, Сергей Кравцов не пояснил. Недавно министр просвещения выразил надежду, что новый учебный год начнется в привычном формате. Ранее в российских школах были случаи, когда во время уроков по видеосвязи через программу Zoom на экране у школьников вдруг появлялось порно.