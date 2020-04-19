В Чеченской республике сегодня проходит второй день жёсткого карантина

Его объявили на выходные.

В это воскресенье на улицу не сможет выйти ни один житель Чечни, за исключением полицейских, медиков, журналистов, сотрудников коммунальных и дорожных служб, а также тех, у кого есть специальные пропуска. Глава республики Рамзан Кадыров отдельно отмечал, что запрет распространяется и на государственных служащих. По его словам, если чиновники нарушат правила, он уволит их лично.

При этом, Чечня — один из двух российских регионов, где сейчас введён полноценный карантин, а не режим изоляции. Её жители и так не могли покидать дома с восьми вечера до восьми утра, а в минувший понедельник там ввели для этого пропуска. Их выдают по одному на семью.

Границы Чечни также закрыты для всех, кроме транзитного транспорта, а также поставщиков лекарств и медицинского оборудования.

По официальным данным, всего в Чеченской республике выявили 219 человек с коронавирусом.