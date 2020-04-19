В половине российских регионов не стали закрывать храмы на Пасху, несмотря на распространение коронавируса

Практически во всех регионах пасхальные богослужения транслировались в интернете и на местном телевидении, чтобы люди могли приобщиться к празднику, не выходя из дома. К этому их активно призывали в Русской православной церкви, однако там не стали распоряжением сверху закрывать епархии по всей стране, лишь посоветовали ориентироваться на ситуацию в своем регионе. Решения о проведении открытых богослужений в итоге принимались на местах, и как писала газета РБК, в половине регионов храмы решили не закрывать для прихожан. Например, в Ленинградской и Мурманской областях, где уже подтвердились несколько сотен случаев заражений коронавирусом. Где-то пообещали соблюдать при этом специальные меры – социальное дистанцирование, маски и так далее. В Москве и области с соблюдением карантина все строго. У храмов на всякий случай сегодня ночью усилили меры безопасности.

Напомним, что в столице нарушение режима изоляции грозит штрафом в размере 4 тысяч рублей.