В Москве в возрасте 76 лет умер писатель и журналист Александр Кабаков

Он скончался накануне вечером в московской больнице, сказал ТАСС главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников.

Кабаков стал известен после выхода в 1989 году романа «Невозвращенец», по которому вскоре был снят фильм. По мотивам другого романа писателя вышла лента «Десять лет без права переписки».