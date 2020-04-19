Замгубернатора Нижегородской области заразился коронавирусом в Москве

Об этом говорится на сайте региональной администрации. Игорь Носов последние три недели работал в столице, занимался, в том числе, закупками медицинского оборудования и средств защиты, пояснили в пресс-службе. Губернатор Глеб Никитин отметил, что среди членов правительства региона признаков инфекции ни у кого нет.