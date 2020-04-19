Завершился восьмичасовой онлайн-концерт с участием мировых знаменитостей в поддержку медиков

Элтон Джон, Пол Маккартни, группа «Роллинг Стоунз», Леди Гага, Билли Айлиш и десятки других музыкантов пели у себя дома. В музыкальном марафоне также приняли участие бывшие первые леди США Лора Буш и Мишель Обама. Концерт посвящен ситуации, в которой оказались миллионы людей по всему миру – из-за пандемии они вынуждены оставаться дома. Инициатива провести концерт принадлежит движению Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения. Собранные средства пойдут на закупку масок и костюмов для врачей.