Завершился восьмичасовой онлайн-концерт с участием мировых знаменитостей в поддержку медиков

Элтон Джон, Пол Маккартни, группа «Роллинг Стоунз», Леди Гага, Билли Айлиш и десятки других музыкантов пели у себя дома. В музыкальном марафоне также приняли участие бывшие первые леди США Лора Буш и Мишель Обама. Концерт посвящен ситуации, в которой оказались миллионы людей по всему миру – из-за пандемии они вынуждены оставаться дома. Инициатива провести концерт принадлежит движению Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения. Собранные средства пойдут на закупку масок и костюмов для врачей.
2020-04-19T05:05:00+03:00
2020-04-19T05:21:32+03:00
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05:05, 19 апреля 2020
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