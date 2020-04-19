Российское посольство в Праге не станет использовать адрес с упоминанием имени Бориса Немцова

В дипмиссии сообщили, что теперь ее официальный адрес – улица Коруновачни, 36. В посольстве отметили, что название улицы является историческим, используется более ста лет и вероятность ее переименования ниже, чем у топонима «площадь Бориса Немцова». В честь российского политика была переименована площадь, на которой находится посольство России. Это произошло в феврале, в пятую годовщину убийства Бориса Немцова рядом с Кремлем.