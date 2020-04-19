МЧС в рамках борьбы с коронавирусом советует мыть продукты с мылом

Овощи и зелень специалисты ведомства также рекомендуют замачивать в воде на 10-15 минут, передает ТАСС. В МЧС просят не забывать проводить чистку и регулярную дезинфекцию столов, дверных ручек, стульев, а также мобильных телефонов.