Узбекистан прислал России 5 миллионов медицинских масок

Самолет с гуманитарной помощью встретил в аэропорту Шереметьево вице-премьер Алексей Оверчук. Он поблагодарил соседнюю страну за помощь, передает «Интерфакс». В начале апреля Росиия получила 26 тонн гуманитарной помощи из Китая, в том числе медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Сама Россия отправляла военных специалистов, медоборудование, средства защиты и тест-системы в Италию, США, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также в Армению.