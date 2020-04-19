Узбекистан прислал России 5 миллионов медицинских масок

Самолет с гуманитарной помощью встретил в аэропорту Шереметьево вице-премьер Алексей Оверчук. Он поблагодарил соседнюю страну за помощь, передает «Интерфакс». В начале апреля Росиия получила 26 тонн гуманитарной помощи из Китая, в том числе медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Сама Россия отправляла военных специалистов, медоборудование, средства защиты и тест-системы в Италию, США, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также в Армению.
2020-04-19T04:05:00+03:00
2020-04-19T04:25:03+03:00
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04:05, 19 апреля 2020
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