Авторов сериала «Зулейха открывает глаза» попросили лично извиниться перед российскими муфтиями

Использование их имен в качестве имен политических заключенных было воспринято как оскорбление, сказал ТАСС председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Как поясняет агентство, в сериале упоминались, в частности, имена верховного муфтия России Талгата Таджуддина и председателя Духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина. Создатели сериала это не комментировали. Экранизация романа Гузели Яхиной рассказывает о раскулачивании и репрессиях 30-х годов. Актриса Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль, недавно рассказала, что ей стали поступать оскорбления.