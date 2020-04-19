Подмосковные медики до конца апреля получат 10 миллионов масок

В больницы региона также должны поступить 300 тысяч респираторов и 700 тысяч комбинезонов и халатов, сообщили власти Московской области. Кроме того, все медики, которые работают с коронавирусом, будут получать доплату. Как передает ТАСС, для врачей эта сумма составит до 170 тысяч рублей, среднего персонала — до 100 тысяч, младшего — до 50 тысяч. Также подготовлен проект постановления областного правительства на включение выплат для водителей скорой помощи — 15 тысяч рублей, а прочему персоналу, работающему непосредственно в больницах — 10 тысяч рублей.