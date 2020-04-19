У заместителя губернатора Нижегородской области обнаружен коронавирус

Игорь Носов переносит заболевание в легкой форме, сообщил глава региона Глеб Никитин. Он добавил, что среди членов регионального правительства ни у кого признаков инфекции нет. На сайте областной администрации говорится, что Игорь Носов заразился в Москве, где работал последние три недели.