Ночные пасхальные службы в Москве и Петербурге впервые прошли без прихожан

Патриарх Кирилл перед литургией поздравил верующих с праздником и пожелал, чтобы пандемия как можно быстрее остановилась. На телетрансляции из храма Христа Спасителя было заметно, что представители духовенства стараются соблюдать рекомендуемую социальную дистанцию в полтора метра.