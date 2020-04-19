Мировые знаменитости проводят этой ночью благотворительный онлайн-концерт

Пол Маккартни, Элтон Джон, группа «Роллинг Стоунз», Леди Гага, Тейлор Свифт и десятки других известных музыкантов исполняют свои хиты каждый у себя дома в прямом онлайн-эфире. Как передает Би-би-си, концерт посвящен ситуации, в которой оказалось все население планеты, вынужденное оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Инициатива провести концерт принадлежит движению Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения. Благотворительный сбор от концерта будет передан специальному фонду по борьбе с Covid-19 при ВОЗ. Ожидается, что восьмичасовой музыкальный марафон продлится до пяти часов по московскому времени.