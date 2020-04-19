В американском штате Нью-Йорк разрешили вступать в брак по видеосвязи

Свидетельства о браке можно будет получить удаленно, сказал губернатор Эндрю Куомо. Он добавил, что из-за пандемии стало больше разводов. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 715 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 37 тысяч человек.