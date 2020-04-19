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02:05, 19 апреля 2020

Израиль начинает смягчать карантин

О послаблениях объявил премьер Беньямин Нетаньяху. С этого дня возобновит работу общественный транспорт. Откроется ряд магазинов, в том числе электроники, оптики и товаров для дома. Жителям, которые живут вместе, разрешат заниматься спортом парами на улице на расстоянии не более 500 м от дома, пишут израильские СМИ. Нетаньяху также пообещал, что разрешит работу детских садов малыми группами. С начала эпидемии в Израиле зарегистрировали более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли в стране 164 человека.



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