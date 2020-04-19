Духовное собрание мусульман России требует извинений от авторов сериала «Зулейха открывает глаза»

В организации выразили недовольство тем, что в качестве имен политических заключенных были использованы имена и фамилии представителей духовенства. В частности, верховного муфтия России Талгата Таджуддина и председателя Духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина, передает «Интерфакс». Сериал по роману Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» рассказывает о раскулачивании и репрессиях 30-х годов. Исполнительница главной роли, актриса Чулпан Хаматова, недавно сообщила, что ей стали массово поступать оскорбления.