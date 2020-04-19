В Москве умер писатель Александр Кабаков

Он скончался накануне вечером в больнице, сообщил ТАСС главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников. Кабаков работал журналистом в газетах «Московские новости» и в «Коммерсанте». За роман «Все поправимо» был награжден литературной премией «Большая книга». По его книгам сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец». Александру Кабакову было 76 лет.
2020-04-19T01:07:00+03:00
2020-04-19T01:08:08+03:00
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01:07, 19 апреля 2020
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