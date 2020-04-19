Объединенная авиастроительная корпорация из-за коронавируса закрыла центральный офис в Москве

Новую инфекцию нашли ранее у некоторых сотрудников, пишет газета «Коммерсант». По словам источников издания, коронавирус был обнаружен в том числе у нескольких топ-менеджеров корпорации. В Объединенную авиастроительную корпорацию входят 30 компаний, которые производят военные и гражданские самолеты.