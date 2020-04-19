Друг певицы Надежды Бабкиной сообщил, что она чувствует себя лучше

Всю эту неделю она уже была в полном сознании, без аппарата искусственной вентиляции легких, написал в «Инстаграме» музыкант Евгений Гор. Он добавил, что все самое страшное позади. 70-летняя артистка была ранее госпитализирована с пневмонией. Тест на коронавирус дал отрицательный результат.