В Москве за сутки скончались еще 28 человек с коронавирусом

Возраст пациентов от 30 до 93 лет. 30-летний мужчина был болен сахарным диабетом, сообщили вечером в оперативном штабе. Общее число умерших в столице с новой инфекцией выросло до 176. Всего в России коронавирус выявили, по последним сведениям, почти у 37 тысяч человек.