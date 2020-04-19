Пасхальное богослужение впервые проходит в пустом храме Христа Спасителя

Обычно в эту ночь в самом большом соборе РПЦ находятся тысячи верующих, в том числе представители руководства страны. Однако по требованию санитарных властей из-за пандемии в храмы Москвы и области на этой неделе пускают только священников и персонал. Как видно из телетрансляции, представители духовенства стараются соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В Ватикане пасхальные службы также прошли без прихожан.