Министры здравоохранения стран G20 проведут сегодня встречу в формате видеоконференции

Ее участники обсудят вопросы, связанные мировой ситуацией в здравоохранении на фоне пандемии коронавируса.

Договоренность о проведении встречи была достигнута по итогам виртуального саммита лидеров стран «группы 20». Министры уполномочены провести обсуждение по обмену национальным опытом в борьбе с инфекцией и внести предложения по разработке глобального комплекса неотложных действий в совместном противодействии пандемии Covid-19. К главам медицинских ведомств G20 сегодня присоединятся представители ряда приглашенных стран, а также международных и региональных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, группу экспертов Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, исламского Банка развития, Глобального и Детского фондов ООН, Вакцинного альянса и других структур.

На этой встрече будет обсуждаться влияние коронавируса на общество и глобальный сектор здравоохранения. Участники дискуссии затронут тему обеспечения доступности медицинских услуг для населения. Не исключено, что будет поставлен вопрос о координации действий по совместной выработке противовирусной вакцины и разработке эффективных тест-систем для постановки диагноза коронавирус.

Ранее на фоне заявлений об усилении международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса президент США Дональд Трамп объявил о приостановке взносов в фонд Всемирной организации здравоохранения. Глава белого дома обосновал это тем, что ВОЗ не смогла заранее спрогнозировать масштаб эпидемии