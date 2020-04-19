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00:03, 19 апреля 2020

Россия продолжает возвращать своих граждан, которые не могут вернуться в страну

Сегодня запланированы рейсы из Таиланда и Японии.
В Бангкоке сегодня завершается серия вылетов в разные регионы России, которые проходили в последние два дня. Примерно в половине восьмого утра по Москве из тайской столицы должен отправиться рейс
в Новосибирск. Организует его авиакомпания S7. Вчера она также завершила такие же вылеты в Екатеринбург и Владивосток. На них было сто восемьдесят и сто девяносто пять человек соответственно.
Пускают на эти рейсы только граждан России, которые живут в смежных регионах. Сегодняшним самолётом из Бангкока прилетят люди с пропиской в Новосибирске и Новосибирской области.
Также около семи утра по Москве во Владивосток должен вылететь самолет с россиянами из Токио. Ранее сообщалось, что это рейс состоится 21-ого апреля, но его перенесли на более раннюю дату. Сколько людей на нём будет — неизвестно, но агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минкомсвязи писало, что воздушное судно вмещает не более ста двадцати пассажиров.

Всего в Россию из-за границы не могут вернутся более двадцати тысяч граждан. По подсчётам газеты Ведомости, чтобы нынешними темпами вернуть их всех, властям понадобится около трёх месяцев.



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