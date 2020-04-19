Большая часть жителей Москвы прислушалась к рекомендациям властей и РПЦ и встречает Пасху дома

Индекс самоизоляции Яндекса в столице составляет 4,3. Это значит, что на улицах практически никого нет. Накануне московская полиция предупредила, что будет расценивать нахождение граждан возле храмов во время пасхальных богослужений как нарушение режима изоляции. С призывом оставаться на Пасху дома выступил и Патриарх Кирилл

Главная Пасхальная служба идет в эти минуты Храме Христа Спасителя и транслируется федеральными телеканалами и на сайте московской патриархии. Необычным будет в этот раз и крестный ход. В отличие от прошлых лет, шествие пройдет не на улице, а внутри храма. Между тем, число жертв коронавируса в Москве достигло 176-ти. По данным столичного оперативного штаба, за минувшие сутки в городе умерли еще 28 пациентов.