Число жертв коронавируса в Москве достигло 176-ти.

По данным столичного оперативного штаба, за минувшие сутки в городе умерли еще 28 пациентов. Им было от 30 до 93 лет. Из сопутствующих заболеваний у них преобладали гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит и сахарный диабет.