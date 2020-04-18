Мировые звезды шоу бизнеса дают грандиозный благотворительный онлайн-концерт. Акция под девизом «Один мир: Вместе на домашнем концерте» в поддержку медработников проходит под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В ней принимают участие Леди Гага, Пол Макартни, Анни Ленокс, Стиви Уандер, Элтон Джон и др. Ожидается, что шоу продлится до 05:00 мск. Все участники будут выступать из своих домов. Вырученные от этого марафона средства пойдут на средства защиты врачей от коронавируса.