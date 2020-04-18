Власти штата Нью-Йорк на время пандемии коронавируса разрешат вступать в брак в удаленном режиме по видеосвязи. Как заявил губернатор Эндрю Куомо, уже сегодня он подпишет соответствующее распоряжение. При этом он подчеркнул, что с начала распространения COVID-19 в штате выросло число разводов, а вступать в брак люди стали немного реже. Впрочем точных данных он не привел. В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли уже более 17 тыс. человек, заражены более 235 тыс.