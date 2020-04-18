Число заразившихся коронавирусом жителей Подмосковья вплотную приблизилось к 4 ты

Число заразившихся коронавирусом жителей Подмосковья вплотную приблизилось к 4 тыс. Как сообщается в телеграм -канале областного оперативного штаба, скончались 40 человек. Больше всего заразившихся в Одинцове, Мытищах, Красногорске и Люберцах.