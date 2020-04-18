Оперштаб: Количество скончавшихся в Москве от коронавируса увеличилось до 176

Количество скончавшихся в Москве от коронавируса увеличилось со 148 до 176. Об этом сообщает оперштаб. За сутки в столице умерло 28 человек. Среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет. 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого», — сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
2020-04-18T23:02:00+03:00
2020-04-18T23:05:36+03:00
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23:02, 18 апреля 2020
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