Большая часть жителей Москвы прислушалась к рекомендациям властей и РПЦ и встречает Пасху дома

Индекс самоизоляции Яндекса в столице составляет 4,3. При этом неделю назад в это же время он был равен 3,7. Индекс самоизоляции рассчитывается Яндексом по данным об использовании различных приложений и сервисов. Если он приближен или равен 0, значит на улицах много людей. Если стремится к отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.