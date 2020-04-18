Большая часть жителей Москвы прислушалась к рекомендациям властей и РПЦ и встречает Пасху дома

Индекс самоизоляции Яндекса в столице составляет 4,3. При этом неделю назад в это же время он был равен 3,7. Индекс самоизоляции рассчитывается Яндексом по данным об использовании различных приложений и сервисов. Если он приближен или равен 0, значит на улицах много людей. Если стремится к отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.
2020-04-18T23:01:00+03:00
2020-04-18T23:01:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 18 апреля 2020
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