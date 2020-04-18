ФСИН призывает суды на время пандемии коронавируса не арестовывать подозреваемых в нетяжких преступлениях. По сведениям РБК соответствующее письмо глава ФСИН Александр Калашников направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Калашников напоминает о переполненности СИЗО и исправительных учреждений — на начало апреля наполнение 22 следственных изоляторов превышает установленный лимит. Ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников поддерживает инициативу ФСИН.

В своем письме председателю ВС директор ФСИН Калашников пишет, что наиболее высокая плотность заключенных наблюдается в СИЗО Москвы, Подмосковья и Крыма. При этом не менее 20% поступающих в СИЗО — это подозреваемые в совершении преступлений небольшой тяжести.