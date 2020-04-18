Французские полицейские задержали трех подозреваемых в угрозах сотрудникам больницы в Байонне. Как передает телеканал BFM, неизвестные требовали от трех сотрудников медучреждения сменить место жительства. В анонимных письмах сообщалось, что местные жители боятся заразиться от медперсонала. Задержаны мужчина и женщина, их отпечатки пальцев совпадают с отпечатками на письмах. Пара в свою очередь указала на своего сообщника.
2020-04-18T21:03:00+03:00
2020-04-18T21:05:46+03:00
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21:03, 18 апреля 2020
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