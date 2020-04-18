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21:02, 18 апреля 2020

В Москву из Израиля доставлена частица Благодатного огня

В Москву из Израиля доставлена частица Благодатного огня. Из аэропорта святыня отправится в храм Христа Спасителя, где предстоящей ночью состоится пасхальной богослужение, которое проведет патриарх Кирилл. Пасха в России наступает в условиях пандемии коронавируса Власти и РПЦ призывают верующих встречать праздник в режиме изоляции. Пасхальная служба в храме Христа спасителя будет транслироваться федеральными телеканалами и в интернете. патриарха Кирилла они будут следить по эфиру федеральных телеканалов.



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